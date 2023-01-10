يساعد في الوقاية من نزلات البرد.. تعرف على فوائد الثوم، يبدأ الكثيرون من الأفراد يومهم بتناول قطعة صغيرة من الثوم قبل تناول أي وجبة، وذلك لاعتقادهم أنها مفيدة للصحة وتعمل على مكافحة أمراض القلب.

سنعرض لكم القليل من فوائد الثوم والطريقة الصحيحة لتناوله، لاعتباره نوع من الأطعمة الذي له فعالية للحفاظ على الصحة.

فوائد تناول الثوم

يساعد الثوم على التخلص من السموم، ومكافحة أمراض القلب، على الرغم من أن الكثير لا يرغبون في تناوله بسبب رائحته.

وتشير الدراسات أن تناول الثوم على الريق أو على معدة فارغة، له العديد من الفوائد الصحية، منها أنه يحافظ على مستوى الدهون في الجسم.

أي أنه قد يخفف من الدم الطبيعي، مما يساعد على استقرار مستوى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الجسم.

ويُعتبر الثوم أحد المضادات الحيوية الطبيعية الأكثر فاعلية، وترتفع هذه الفائدة إذا كان الثوم يستهلك على معدة فارغة.

بالإضافة إلى إن قطعة من الثوم النيء تقتل البكتيريا وتساعد على منع عملها في القناة الهضمية، و يحتوي على مركبات كبريتية تساعد على علاج البرد والسعال.

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إذا اصبت بنزلة برد، تستطيع أن تستعين بالثوم بدلا من ذلك الأدوية، فقد ثبت أنه يساعد في الحد من شدة الأعراض المرتبطة بالأنفلونزا ونزلات البرد.

ويساعد الثوم على فقدان الوزن الفعال، وفي تنظيم مستويات ضغط الدم والتخلص من السموم، لأنه يعمل على إزالة المواد السامة من الجسم.

لذلك إذا كنت قد تناولت عشاءً دسمًا الليلة الماضية، فمن الأفضل أن تبدأ اليوم التالي بتناول الثوم.

يحتوي الثوم النيء على فائدة أكثر من الثوم المطبوخ، وهذا هو السبب في أن الثوم النيء غالبًا ما يكون أحد أكثر المكونات شيوعًا للسلطات والخضروات.

يحتمل أن يكون لدى الثوم خصائص مضادة للسرطان، وتشير الدراسات القليلة أنه يساعد على تخفيف الإجهاد التأكسدي.

وهذا يعني أن خصائصه المضادة للأكسدة تساعد أجسامنا في إزالة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وبالتالي توفر الحماية ضد السرطان.

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الطريقة الصحيحة لتناول الثوم

يتساءل الكثيرون عن كيفية اعداد الثوم من أجل تناوله في الصباح الباكر، إليك كيف يمكنك أن تبدأ يومك بالثوم على معدة فارغة.

قم بتقشير الثوم مع الحفاظ على الجزء المتبقي في الثلاجة.

قطع قطعة صغيرة من الجزء الذي قشرته.

تناول بمقدار1- 2 فص ثوم، فإن تناول الكثير من الثوم على معدة فارغة يمكن أن يكون صدمة لمعدتك.

يفضل ابتلاع الثوم مع كوب كامل من الماء، للتخلص من النكهة اللاذعة.

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