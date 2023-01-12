دافع عن نجله.. شهيد برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا بالقدس

استشهد مواطن فلسطيني، فجر الخميس، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال (الإسرائيلي) خلال العدوان على مخيم قلنديا.

ووفقًَا لمصادر مقدسية، فإن أصلان استهدفه جنود الاحتلال بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله بطريقة همجية خلال حملة اعتقالات ودهم واسعة جرت بالمخيم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت أصلان وكان ينزف ومنعت الأهالي من إسعافه.

وأعلن عن إضراب شامل في المخيم حدادًا على روح الشهيد، ونعت مساجد المخيم الشهيد سمير أصلان، واحتسبته عند الله شهيدا.

وأفاد مركز قلنديا الإعلامي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدة شبان خلال اقتحامها لمخيم قلنديا عرف منهم: أسامة نعيم حمد، وشفيق عواد، ومعتصم عواد حمشو، وأدهم عواد ليطة، ورمزي أصلان، وإياد امطير، وأحمد مطير الدودة، وكمال أبو غويلة، وعلي إبراهيم زايد، وكريم أبو لطيفة ، وإيهاب أبو لطيفة، وآدم بدران، ومصطفى الجوري، ومحمد صلاح الجوري".

وقال المركز، إن قوات الاحتلال أصابت أحد الشبان بإصابة خطيرة بالصدر، ومنعت أهالي مخيم قلنديا من الوصول إليه لمساعدته رغم إصابته الخطرة برصاصات بالصدر، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأصلان هو الشهيد الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية، وسبقه الشاب سند محمد عثمان سمامرة، برصاص مستوطن، مساء الأربعاء، بزعم تنفيذ عملية طعن قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما استشهد الشاب أحمد أبو جنيد (21 عاما)، متأثرا بإصابته بالرأس برصاص الاحتلال، فجر الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس.