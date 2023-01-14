صفقة تبادلية قريبة بين برشلونة وأتليتكو مدريد

يتفاوض نادي برشلونة على إبرام صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت مصادر بالنادي الكتالوني، إن هناك مفاوضات جارية حاليا، حول انتقال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى صفوف نادي العاصمة الإسبانية، مقابل حصول البلوجرانا على خدمات الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو.



وأضاف المصدر: "بناء على اهتمام أتلتيكو بضم ديباي بعد انتقال مهاجمه البرتغالي جواو فيلكس، معارا إلى صفوف تشيلسي، فإن برشلونة يبدى موافقته شرط حصوله على خدمات الدولي البلجيكي".

وواصل: "برشلونة استبعد عودة محتملة للمهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي انتقل الصيف الماضي إلى تشيلسي، خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، حيث تمنع لوائح الفيفا اللاعب الجابوني من اللعب لثلاثة أندية مختلفة في نفس الموسم".



وباستبعاد أوباميانج، اقترح برشلونة في المفاوضات مع أتلتيكو الصفقة التبادلية بين ديباي، الذي سينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل، ويانيك كاراسكو.



وانتقل ديباي لصفوف البارسا في صفقة انتقال حر في صيف 2021 ولعب في موسمه الأول 38 مباراة مع البارسا بين المسابقات الأربع: الدوري ودوري الأبطال وكأس السوبر المحلي والدوري الأوروبي، مسجلا اجمالي 13 هدفا.