تضرر حافلة للمستوطنين بعملية إطلاق نار قرب الخليل

وقعت أضرار في حافلة للمستوطنين، مساء اليوم الأحد، بعد تعرضها لعملية إطلاق نار بالقرب من حلحول شمال الخليل بالضفة المحتلة.

ذكرت مصادر عبرية، أنه تضررت حافلة للمستوطنين عقب تعرضها لإطلاق نار بالقرب من حلحول شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومن جانبها، أفادت مؤسسة "إنقاذ بلا حدود" نقلاً عن سائق حافلة (إسرائيلية) قوله: "بوقوع إطلاق النار عليه قرب تقاطع حلحلول، حيث وقعت أضرار بالحافلة دون وقوع إصابات، والتقرير قيد التحقق".

وكانت في وقت سابق تعرضت حافلة تتبع للمستوطنين المتطرفين لعملية إطلاق نار من قبل مقاومين قرب مدينة الخليل.