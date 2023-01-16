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الحالة الجوية لهذا اليوم الاثنين 16 يناير 2023

الحالة الجوية لهذا اليوم الاثنين 16 يناير 2023
الحالة الجوية لهذا اليوم الاثنين 16 يناير 2023
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غزة- الرسالة نت

الحالة الجوية لهذا اليوم الاثنين 16 يناير 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم وبارداً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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