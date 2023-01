إسبانيا تتيح استخدام دقيق صراصير الليل في منتجاتها- التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استخدام نوع من الطحين الجديد الذي يستخدم في صناعة الخبز والبسكويت.

وسمحت إسبانيا باستخدام مسحوق صراصير الليل وبتسويقه منذ برداية العام الجديد 4 يناير 2023.

روابط ذات صلة: ما هي الاحياء التي سيتم إزالتها في مكة؟

دقيق صراصير الليل

أتاحت إسبانيا شراء وبيع مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا، وتسويقه منذ 4 يناير 2023.

وبعد المصادقة على القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، سيصبح رسميا وساري المفعول.

وبدأ إدراج هذا الغذاء بعد طلب شركة Cricket One Co. Ltd في يوليو 2019 التصريح بتسويق مسحوق منزوع الدهن جزئيا.

وتم الحصول عليه من صراصير الليل الكاملة ويمكن استخدامه في العديد من الأطعمة.

وقدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) أن هذا الطعام (صراصير الليل) آمن في استخدامات مثل دقيق الخبز واللفائف متعددة الحبوب والبسكويت.

بالإضافة إلى أعواد الخبز وألواح الحبوب والبسكويت والمعكرونة والصلصات والبيتزا … أيضا في مختلف المقبلات، مثل البطاطس المقلية.

منتجات فيها حشرات

أصبح استهلاك الحشرات على المائدة مرة أخرى في دائرة الضوء بعد الضوء الأخضر في أوروبا لما يسمى بدقيق صراصير الليل.



وتم نشر الإجراء بالفعل في الجريدة الرسمية للمفوضية الأوروبية، أصبح تسويق الحشرات للأغراض الغذائية ممكنًا منذ عام 2018 .

وذلك عندما دخلت لائحة الأطعمة الجديدة حيز التنفيذ مما يجعل من الممكن التعرف على الحشرات الكاملة كأطعمة جديدة وكمنتجات تقليدية من بلدان ثالثة.

اليوم ، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل ليس فقط على دقيق صراصير الليل المحلي ، ولكن أيضًا على بيع دودة الوجبة الصفراء والجراد المهاجر كغذاء.



بالإضافة إلى أن، في البيرو وجزر الكناري تستخدم البق الدقيقي بشكل أساسي ، حيث يتم جمعها من التين الشوكي وتجفيفها في الشمس للحصول على مسحوق.

وهكذا يتم استخلاص المادة الحمراء بعد معالجتها بالماء الساخن.

روابط ذات صلة: جلسة عناية بالأظافر تتحول إلى كارثة قاتلة !