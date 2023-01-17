نقيب المحامين: الحكومة تتنصل من الاتفاقيات وتسعى لتدمير النقابة

اتهم نقيب المحامين سهيل عاشور، الحكومة بمواصلة الإصرار على التنصل من الاتفاقيات بين الجانبين، محذرًا من محاولاتها الهادفة لتدمير النقابة وضرب وحدتها.

وكشف عاشور خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله مساء الاثنين، عن مساعي الحكومة لضرب صناديق النقابة وكسر شوكتها، تمهيدا لما اعتبره أهدافا قد تظهر في العلن قريبا جدا.

واعتبر، تنصل الحكومة من الاتفاقيات التي تمت بين النقابة ووزير العدل وعدم مصادقة مجلس الوزراء عليها، أمرًا يهدف لضرب صناديقها وعقابا لها، رغم توقيع مذكرة لتعديل نظام الرسوم وإلغاء السندات العدلية المطبقة منذ عام 2009.

واتهم عاشور الحكومة بمحاولات تدمير النقابة وضرب وحدتها من خلال الإجراءات العقابية المتعلقة بالسندات العدلية، والتي تمثل دخلا ما مجمله 17% من المحامين، وتمثل الرافد الأساسي لصناديق نقابة المحامين، تدفع من خلالها النقابة لكل محامي أسير لدى الاحتلال والتأمينات الصحية.

وأشار النقيب إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت بعد الإنجازات التي حققتها النقابة في شهر يوليو الماضي بإلغاء القرارات بقوانين، والتنصل من الاتفاقيات التي تمت مع وزير العدل.

وتطرق عاشور إلى محاولات ضرب وحدة النقابة وبث الأكاذيب والسموم بين الهيئة العامة ومجلس النقابة.

لكنه أكد، تماسك النقابة واستمرارها في فعالياتها وعدم التنازل عن حقوق المحامين سواء المزاولين أو المتقاعدين وحقوق المواطنين، رافضًا التنازل أو التراجع عن الحقوق.

وتخوض نقابة المحامين إضرابًا وتعليقًا للعمل في جميع محاكم الجنايات بالضفة الغربية منذ الخميس الماضي لمدة أسبوع، رفضا لإلغاء السندات العدلية ورفض تعديل نظام الرسوم.