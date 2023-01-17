دعوات لإطلاق 40 ألف علم فلسطيني يوم الخميس في الداخل المحتل

دعا نشطاء فلسطينيون في الداخل المحتل إلى مبادرة "40 ألف علم فلسطيني" بالتزامن مع تحرر الأسير الفلسطيني ماهر يونس الذي سيتحرر من الأسر يوم الخميس 19 من يناير/كانون ثاني 2023.

وجاء في الدعوة: "على شرف الإفراج عن عميد الأسرى ماهر يونس الذي قضى 40 عامًا في الأسر، وتحديًا لسيء السمعة والسيط بن جبير، وتحريضه العنصري على العلم الفلسطيني، ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني والعربي لإطلاق 40 ألف علم في سماء فلسطين والدول العربية المجاورة، يوم الخميس 19.1.2023 الساعة 15:00".

ويتحرر الأسير الفلسطيني ماهر يونس يوم الخميس المقبل بعد اعتقال دام 40 عامًا، وذلك بعد حوالي أسبوعين من تحرر ابن عمه كريم يونس.

واعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ماهر يونس في 18 يناير من عام 1983، وذلك بعد أسبوعين من اعتقال ابن عمه كريم يونس؛ حيث وجهت النيابة (الإسرائيلية) العسكرية له تهمًا بالانتماء لحركة فتح، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، وقتل جندي (إسرائيلي).

وكانت المحاكم (الإسرائيلية) قد حكمت على ماهر يونس بالإعدام شنقًا، وهو ذات الحكم الذي حكمت به على الأسير كريم يونس بالبداية، إلا أنها قامت بتخفيض الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة.

وبعد جهود قانونية حثيثة حددت سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) في أيلول عام 2012 حكم المؤبد لعدد من أسرى الـداخل المحتل بـ 40 عامًا، وبينهم الأسيران كريم وماهر يونس.

ويعتبر الأسير يونس أحد الأسرى الذين نكثت (إسرائيل) بعهدها بالإفراج عنهم؛ حيث كان اسم الأسير ماهر مدرجًا في التفاهمات بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية عام 2013، وكان هناك وعود بالإفراج عنه مع أسرى الداخل.

المصدر: الجرمق