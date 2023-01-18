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تعرف على مخاطر شرب العصائر على معدة فارغة في رمضان 2023

تعرف على مخاطر شرب العصائر على معدة فارغة في رمضان 2023
تعرف على مخاطر شرب العصائر على معدة فارغة في رمضان 2023

الرسالة نت

تعرف على مخاطر شرب العصائر على معدة فارغة في رمضان 2023، يرتكب العديد من الأفراد عادات خاطئة عند الإفطار في شهر رمضان، خاصة بعد الصيام لساعات طويلة مما يؤثر سلباً على الصحة.

حيث يتناول الأفراد العصائر على معدة فارغة، وذلك يتسبب في الإصابة بالمشكلات الصحية مثل آلام المعدة والحموضة.

 

تناول العصير على معدة فارغة

تحتوي العصائر الحمضية مثل عصير البرتقال على نسبة عالية من الأحماض التي تحفز المعدة على إفراز العصارة الهضمية بكميات كبيرة.

وتُعتبر العصائر الطبيعية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية، ومصدر طبيعي اللياقة.

 

 

وتعمل العصائر عند البدء بالإفطار بها على زيادة نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، والرغبة المتكررة في التبول.

بالإضافة إلى أن تناول الطعام بعد شرب العصائر على معدة فارغة قبل مرور ساعة كحد أقصى، يصيبك بالقيء والغثيان والإسهال.

تتراجع كفاءة الجهاز الهضمي عند شرب العصير على معدة فارغة، حيث تقل حركة الأمعاء، مما يزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم والشعور بالانتفاخ والإمساك.

 

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الطريقة الصحيحة لشرب الماء

يرتكب الكثير من الأفراد خطأ عند البدء بالإفطار وهو شرب كميات كبيرة من الماء قبل تنام الطعام، فيجب البدء بكوب واحد من الماء.

ومن ثم طبق الشوربة وذلك لتحقيق التوازن بين الأملاح والمعادن، وبعد ربع ساعة من الإفطار إذا كنت ترغب اشرب بعض الماء الفاتر وليس المثلج.

 

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