حماس تشيد برجال المقاومة في نابلس وتصديهم للاحتلال

أشاد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، برجال المقاومة وأبطال عرين الأسود في مدينة نابلس الذين يسطرون ملحمة بطولية جديدة في تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني، ومواجهة عنجهية جيشه الهمجي.

وقال القانوع اليوم الأربعاء: "إن أبطال المقاومة وعرين الأسود يتصدون بكل بسالة وعنفوان لآليات الاحتلال المتوغلة شرق نابلس في رسالة تأكيد وإصرار على استمرار المعركة مع الاحتلال الصهيوني حتى إفشال مخططاته ودحره عن أرضنا.

وشدد على أن رجال المقاومة الأبطال وأهلنا في مدينة نابلس كما عهدناهم لن تنكسر لهم إرادة، ولن ينال الاحتلال من عزيمتهم، وستتحطم كل مخططاته على صخرة صمودهم وثباتهم.