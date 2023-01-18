أبو بكر: مؤتمران دوليان للأسرى الشهر القادم

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن مؤتمرين دوليين سينعقدا الشهر القادم، لمناقشة قضايا الأسرى.

وذكر أبو بكر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "أنّ المؤتمر الأول سينعقد في الثامن من الشهر القادم في جنيف، أما الثاني فسينعقد في تونس، وهما مؤتمران يبحثان الأبعاد القانونية والسياسية لأوضاع الأسرى الفلسطينيين".

وأكدّ أبو بكر ضرورة انهاء احتجاز جثامين الشهداء المحتجزة من الأسرى، "فهو مطلب ملّح ومهم ولا تتوقف عنده الجهود الفلسطينية".

وفي السياق، أكدّ أن الاحتلال يحاول تنغيص فرحة استقبال الأسير ماهر يونس، كما أنه يتنكر لحقوق الأسرى الفلسطينيين في الداخل.

وبيّن أن الاحتلال يحاول دائما تعكير فرحة الأسرى ودفعهم في معاناة مستمرة حتى بعد الافراج عنهم.