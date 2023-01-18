قال النائب الأردني موسى أبو طنيش، إنّ طرد سلطات الاحتلال للسفير الأردني في "تل أبيب" مثّلت ضربة مباشرة للأردن.

ودعا أبو طنيش في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الحكومة إلى ضرورة سحب السفير الأردني من "تل أبيب"، معتبرا أن عملية طرده من الأقصى هي مقصودة ومبيتة وبرسالة مباشرة من بينامين نتنياهو، وليست خطوة اعتباطية أو مصادفة.

وحملّ نتنياهو المسؤولية المباشرة عن هذا الاجراء، مشيرا إلى أنّ حكومة الاحتلال دائما تمثل عنوان التطرف والإرهاب والتنصل من الالتزامات القانونية والدولية.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير (الإسرائيلي) في عمّان إيتان سوركيس وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، على منع شرطة الاحتلال السفير الأردني في (تل أبيب) غسان المجالي من دخول المسجد الأقصى، قبل أن يتمكن من دخوله بعد ساعات.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، "تم إبلاغ السفير (الإسرائيلي) رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى".

واشترطت قوات الاحتلال على السفير حصوله على إذن مسبق للقيام بالزيارة، وعلمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن السفير الأردني احتج على هذا الإجراء، ورفض الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال حصوله على إذن من السلطات الإسرائيلية باعتبارها قوة احتلال.

وتشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية بين الحين والآخر توترات على خلفية محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى والمساس بمكانة الأردن كراع للأوقاف الإسلامية.