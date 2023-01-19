الأن رسمياً.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023.. إليك التفاصيل كاملة.. بوابة مصر الرقمية

الأن رسمياً.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023.. إليك التفاصيل كاملة، يبحث عشرات الألاف من المواطنين على كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023،

ستستمر إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموين في العام الجديد 2023، ولن يتم إغلاق أبواب الراغبين في إضافة المواليد لبطاقة التموين، بل ستقتصر فقط على الفئات المحددة من قبل وزارة التموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي وزير للتموين.

رابط تسجيل إضافة المواليد على بطاقة التموين:

إضافة المواليد على بطاقة التموين

يتمكن اصحاب بطاقات التموين الراغبين في إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الإستعلام عن المعلومات والخطوات والتفاصيل الخاصة بشأن إضافة مواليد جدد لـ بطاقة التموين، وفقا لما منحته وزارة التموين في 2023، من خلال الدخول إلى «بوابة مصر الرقمية» من هنــــــــــا.

يمكن لحاملي بطاقة التموين الراغبين في إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية التعرف على معلومات وخطوات وتفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين كما تم منحها من قبل وزارة التموين في عام 2023 ، من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــا.

الفئات المستفيدة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

وزارة التموين حددت في نهاية عام 2022 4 فئات مستفيدة من إضافة المواليد على بطاقة التموين بشكل رسمي، وفقا لما أشار إليه الدكتور على مصيلحى وزير التموين في «التوجيه الوزاري» الذي أصدره، والتى تتمثل في التالي:

الفئات المستفيدة من اضافة المواليد على بطاقة التموين

المواطن الذي يحصل على معاش التضامن الاجتماعي، يستفيد من اضافة المواليد على بطاقة التموين.

اضافة المواليد على بطاقة التموين.. لـ المستحقين لـ معاش تكافل وكرامة.

لكل حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، يستفيد من خدمة اضافة المواليد على بطاقة التموين.

أسر الشهداء، من الفئات التي تستفيد من اضافة المواليد على بطاقة التموين.

تفيدي أبناء الأسر البديلة، من اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في 2023.

شروط إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين:

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

1- أن يزيد عمر الابن المطلوب إضافته على بطاقة التموين، عن سن 4 سنوات.

2- أن لا يزيد عدد البطاقة على 4 أفراد، حتى يتم إضافة المواليد على بطاقة التموين .

إضافة المواليد الجدد رسمياً لبطاقة التموين 2023.. بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022

بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين .. دعم مصر التمويني

خطوات إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين في 2023:

اضافة المواليد على بطاقة التموين رسميا

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الانترنت.

2. اضغد على تسجيل حساب جديد.

3. كتابة الرقم القومي لـ صاحب بطاقة التموين.

4. تسجيل وكتابة اسم الوالدة.

5. الضغط على خدمات التموين، واختيار ما يحتاج اليه المتقدم لخدمة اضافة المواليد على بطاقة التموين.

6. اختيار إضافة أفراد أسرتي، والمقصود هنا الأافراد الغير مقيدين على بطاقة التموين.

7. كتابة الإسم الرباعى للإبن أو الابنة، لإضافته على بطاقة التموين.

8. كتابة الرقم القومي للابن أو الابنة لاضافته على بطاقة التموين.

9. كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، واختيار صفة (ضم أبناء).

10. واخيرا، اضغط على كلمة إضافة، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

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