فدائي الشاطئية في مجموعة صعبة بكأس آسيا

أجريت صباح اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 التي ستقام في تايلاند.

وسيعود المنتخب الوطني بقيادة المدرب سامي سالم للتدريبات من جديد في الفترة القادمة من أجل استكمال الاستعدادات لوصول الفدائي لأعلى درجة من الجاهزية.

وضمت المجموعة الأولى تايلاند والبحرين وأفغانستان والسعودية، وفي المجموعة الثانية جاءت الإمارات وإيران وماليزيا وأوزبكستان.

وفي المجموعة الثالثة جاءت فرق اليابان ولبنان والصين وإندونيسيا، وضمت المجموعة الرابعة عمان وفلسطين الكويت وقيرغيستان.

ويتأهل أول وثاني وثالث البطولة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

وستقام النسخة العاشرة من كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية في باتايا بتايلاند في الفترة من 16 إلى 26 مارس/ آذار المقبل .



