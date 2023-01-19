طقس فلسطين بدءًا من الليلة وحتى الأحد المقبل

نشرت دائرة الأرصاد الجوية مساء يوم الخميس 19 يناير 2023، آخر تطورات طقس فلسطين ومستجدات الحالة الجوية بدءا من الليلة وحتى يوم الأحد المقبل.

طقس فلسطين هذه الليلة: "يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج".

طقس فلسطين الجمعة: " يكون الجو صافياً وجافا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

طقس فلسطين السبت: " يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

طقس فلسطين الأحد: " يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".