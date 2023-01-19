براتب ضخم.. رونالدو يبحث عن طاهٍ متخصص بالسوشي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن بحث اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن طاهٍ في منزله الذي بناه على شاطئ الريفييرا البرتغالي بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني.

وهذه مشكلة حقيقية تواجه رونالدو، في إيجاد شخص ما لطهي الطعام له ولأحبائه في المنزل الذي بناه، ليلبي مطالبه الشهيرة.

رونالدو وطبق السوشي

وكان من المقرر الانتهاء من منزل رونالدو في يونيو الماضي، حيث أطلق عليه اسم "بيت التقاعد" وذلك بمجرد أن يعلن اعتزاله سيكون منزله الرئيسي وعائلته.

وكشفت صحيفة «ميل أون لاين» الإنجليزية، أن هناك بعض الوظائف الشاغرة للموظفين المرتبطة بالقصر الجديد، بما فيها الطاهي، فيما تم شغل وظيفة كبير الخدم، والبالغ راتبها 4800 جنيه استرليني شهرياً.

وأوضحت صحيفة «كوريو دا مانها» اليومية البرتغالية، أن مشكلة تأخر العثور على طاهٍ، سببها مطالب كريستيانو وشريكته جورجينا رودريغيز.

روابط ذات صلة: اللاعب البرتغالي رونالدو يحرج تركي آل الشيخ والأخير يرد

وتدور حول معرفة كيفية طهي الطعام البرتغالي التقليدي، بالإضافة إلى المزيد من الأطباق العالمية مثل السوشي، والذي يعشقه كثيراً.

ورغم أن والدته دولوريس أفيرو، كشفت عن حبه لطبق برتغالي تقليدي مصنوع من سمك القد والبطاطا والبيض.

تعاقد رونالدو مع النصر

وأعلن نادي النصر السعودي، مع بداية العام الجديد 2023، عن التعاقد مع اللاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.

وجاء ذلك بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو سوف يحصل على راتب سنوي بقيمة 200 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو

ورحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد بعدما أجرى حوارا مع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هاجم من خلاله مجلس إدارة النادي وكذلك إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وهذا الأمر الذي جعل اليونايتد يقرر فسخ تعاقده مع اللاعب الإنجليزي بالتراضي.

وكان قد شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر (37) عاماً مع منتخب بلاده البرتغال في نهائي كأس العالم قطر 2022.

روبط ذات صلة: تعرف على فوائد قمر الدين في رمضان 2023