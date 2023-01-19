العراق يتوج بلقب كأس الخليج بسيناريو مجنون

توج منتخب العراق بكأس الخليج العربي “خليجي 25″، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على عمان (3-2)، في المباراة النهائية مساء اليوم الخميس، على ملعب البصرة الدولي.

افتتح العراق التهديف عن طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، وتعادل صلاح اليحيائي لعمان في الدقيقة 96 من ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع، ثم سجل أمجد عطوان هدف العراق الثاني بالدقيقة 116 بالشوط الإضافي الثاني، وتعادل عمر محمد في الدقيقة 120، ثم سجل مناف يونس الثالث للعراق في الدقيقة 122.

وتأهل منتخب عمان لنهائى البطولة عقب انتصاره على نظيره البحرين 1-0، في نصف النهائي، بينما تأهل العراق بعد انتصاره على قطر 2-1.

ويعد هذا التتويج هو الأول في تاريخ العراق تحت قيادة مدرب أجنبي وهو الإسباني خيسوس كاساس، حيث نجح العراق في اقتناص اللقب أعوام 1979 و1984 و1988 لكنه غاب عن التتويج لنحو ثلاثة عقود.