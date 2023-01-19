قال وزير الخارجية السعودي إن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا لأكبر اقتصاد عربي لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع "إسرائيل".

وقال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في دافوس بسويسرا اليوم الخميس: "قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع (إسرائيل) هو شيء يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير".

وأضاف: "مع ذلك، فإن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل والكرامة للفلسطينيين".

وتابع: "هذا يتطلب منح الفلسطينيين دولة، وهذه هي الأولوية".

وطبعت دولتا الإمارات والبحرين المجاورتين للسعودية، العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" في عام 2020 بموجب اتفاقيات رعتها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام".

ومنذ ذلك الحين، تتطلع "إسرائيل" إلى التوسع في هذا الاختراق مع الدول العربية الأخرى.

وناقش رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو سبل تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق اليوم الخميس.