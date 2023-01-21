الطقس: لا تغير على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون يوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارد، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.