جولييت عواد للرسالة: نتنياهو يبحث عن توسعة كيانه والمطبعون شركاء بمجزرة جنين

قالت الفنانة الأردنية الكبيرة جولييت عواد، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان، يبحث عن ‏توسعة كيانه وتهجير الشعوب العربية الأخرى، ومن يطبّع معه ويستقبله ويصمت عن جرائمه ‏هو شريك في المذبحة التي ارتكبت في جنين.‏

وتابعت عواد ‏‎-‎بطلة مسلسل "التغريبة الفلسطينية"- في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "اليهود في ‏دينهم يقولون صراحة "ادخلوا ‏أرضا ليست ‏أرضكم اقتلوا نساءها وأطفالها وشيوخها واهدموا بيوتها ‏واقلعوا ‏أشجارها"، متسائلة: "عن أي سلام يتحدثون؟!"‏‎.‎

وأضافت: "اليهود لم يؤمنوا يوما بالسلام، والتاريخ يثبت يوما بعد يوم أنه لا طريق ولا لغة تصلح ‏في التعامل معهم ‏إلا المقاومة والبندقية".‏

وذكرت أن زيارة نتنياهو للعواصم العربية، تهدف للبحث عن تكبير بلاده وتوسعتها وتهجير ‏الآخرين، قائلة: "نحن شعوب لا علاقة لنا بحكامنا ولا يوجد لنا ‏إلا وجه واحد فقط مش وجهين"، ‏وفق تعبيرها.‏

وأضافت في رسالة وجهتها لأبطال مخيم جنين: "أنتم الأبطال والقادة والتاريخ والحاضر ‏والمستقبل، وكل من صمت وطبّع هو شريك في التغول على دمائكم وأرواحكم".‏

وأكدت أن التاريخ سيكتب لفلسطين أنها ينبوع دم صاف لم ينضب، مشيرا إلى أن هناك حفنة من ‏المطبعين سيرحلون، وكيان هو سحابة صيف عابرة لن يقيم ولن يستقيم على الأرض يوما.‏

واستقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، نتنياهو في عمّان، الثلاثاء الماضي، لمناقشة التعاون ‏الاستراتيجي المشترك، وفق ما نقلته القناة العبرية 13، كما ارتقى 9 شهداء صباح اليوم الخميس ‏في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مدينة جنين ومخيمها.‏