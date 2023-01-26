جولييت عواد للرسالة: نتنياهو يبحث عن توسعة كيانه والمطبعون شركاء بمجزرة جنين

قالت الفنانة الأردنية الكبيرة جولييت عواد، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان، يبحث عن توسعة كيانه وتهجير الشعوب العربية الأخرى، ومن يطبّع معه ويستقبله ويصمت عن جرائمه هو شريك في المذبحة التي ارتكبت في جنين.
وتابعت عواد -بطلة مسلسل "التغريبة الفلسطينية"- في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "اليهود في دينهم يقولون صراحة "ادخلوا أرضا ليست أرضكم اقتلوا نساءها وأطفالها وشيوخها واهدموا بيوتها واقلعوا أشجارها"، متسائلة: "عن أي سلام يتحدثون؟!".
وأضافت: "اليهود لم يؤمنوا يوما بالسلام، والتاريخ يثبت يوما بعد يوم أنه لا طريق ولا لغة تصلح في التعامل معهم إلا المقاومة والبندقية".
وذكرت أن زيارة نتنياهو للعواصم العربية، تهدف للبحث عن تكبير بلاده وتوسعتها وتهجير الآخرين، قائلة: "نحن شعوب لا علاقة لنا بحكامنا ولا يوجد لنا إلا وجه واحد فقط مش وجهين"، وفق تعبيرها.
وأضافت في رسالة وجهتها لأبطال مخيم جنين: "أنتم الأبطال والقادة والتاريخ والحاضر والمستقبل، وكل من صمت وطبّع هو شريك في التغول على دمائكم وأرواحكم".
وأكدت أن التاريخ سيكتب لفلسطين أنها ينبوع دم صاف لم ينضب، مشيرا إلى أن هناك حفنة من المطبعين سيرحلون، وكيان هو سحابة صيف عابرة لن يقيم ولن يستقيم على الأرض يوما.
واستقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، نتنياهو في عمّان، الثلاثاء الماضي، لمناقشة التعاون الاستراتيجي المشترك، وفق ما نقلته القناة العبرية 13، كما ارتقى 9 شهداء صباح اليوم الخميس في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مدينة جنين ومخيمها.