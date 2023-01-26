لجنة المتابعة تعلن الحداد العام وتدعو لحشود شعبية في قطاع غزة

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي (الإسرائيلي) والتى ارتقى فيها تسعة شهداء في مذبحة متعمدة تستهدف المواطن الفلسطيني دون سبب وحتى دون تبرير.

ودعت اللجنة للحداد الوطني العام اليوم مؤكدة أن هذه الجريمة لن تمر دون رد مؤلم علي الاحتلال وأن شعبنا لن يسمح للاحتلال بالتغول عليه والاستفراد بمناطقنا الفلسطينية منطقة تلو الأخرى وأن شعبنا موحدًا في مواجهة الاحتلال بكل قواه وفي كافة أماكن وجوده.

وأكدت أن مجزرة جنين جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة والتي ذهب ضحيتها ٢٩ شهيدًا خلال الأيام الأولى من الشهر الأول لعام ٢٠٢٣ وهي تعبير عن استمرار جريمة القتل والإعدام الممنهج ضد أبناء شعبنا وزيادة وتيرته وتشكل وصمة عار على جبين الاحتلال وحلفائه والصامتين عليه في العالم أجمع.

وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلي حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب من جنود وقادة عسكريين ومسئولين سياسيين.

وأهابت لجنة المتابعة بجماهير شعبنا في كافة محافظات قطاع غزة إلى الاحتشاد الشعبي بعد صلاة المغرب اليوم في كافة المحافظات رفضًا لجريمة الاحتلال ودعمًا لأبناء شعبنا في جنين خاصة والضفة الغربية عامة.