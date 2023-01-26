علماء العراق للرسالة: المطبعون شركاء الاحتلال في مجزرته بجنين

قال الشيخ د. خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق، إن المطبعين ومن يستقبلون الاحتلال وقيادته في العواصم العربية، هم شركاء له في مجزرته المروعة بجنين، ومسؤولون بشكل مباشر عن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدّ الملّا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ ما يجري في جنين ومخيّمها مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي وعربي مريب، محذرا من أنّ العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شبعنا في فلسطين على مرأى ومسمع العالم، وفق تعبيره.

وشددّ على أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بحقه ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت المجازر.

وطالب المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطينيين، ووقف متوالية الدم التي يذهب ضحيتها الأطفال والشباب والنساء.