غارات (إسرائيلية) وسط قطاع غزة والمقاومة تتصدى

أغارت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) الحربية، فجر الجمعة، على موقعين للمقاومة وسط قطاع غزة، فيما تصدت المقاومة للطائرات المغيرة.

وأفاد مراسل"الرسالة نت' بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعين للمقاومة وأرضاً خالية، وسمع دوي انفجارات شديدة، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد من المناطق المستهدفة.

وذكرت مصادر أن المقاومة تصدت للطائرات المغيرة بالمضادات الأرضية. وصواريخ أرض جو.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الجمعة للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف.