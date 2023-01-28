من هو الشهيد خيري علقم صاحب الرد السريع؟ أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم السبت، أن منفذ عملية القدس هو الشهيد خيري علقم، من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ويبلغ من العمر (21) عاماً، دون وجود خلفية أمنية سابقة.

ونفذ الشهيد خيري علقم عملية في القدس، أدت إلى مقتل 8 مستوطنين في عملية إطلاق نار، وجاء ذلك بعد ما شهد مخيم جنين 12 شهيداً قبل ليلة.

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خيري علقم

الشهيد خيري علقم البالغ من العمر (21) عاماً، يسكن في حي الشيّاح في قرية الطور شرق المسجد الأقصى، وينحدر من قرية بيت ثول المهجرة قضاء القدس المحتلة.

درس خيري حتى الثانوية في مدارس قرية الطور، ثم عمل بعد تخرجه في مجال الكهرباء بالقدس المحتلة، كما أنه سمي تيمنا بجده الشهيد خيري علقم، الذي طعنه أحد المستوطنين حتى الموت أثناء توجهه إلى عمله في البناء يوم 13 مايو/أيار 1998.

قالت شرطة الاحتلال إن خيري أطلق النار مساء اليوم الجمعة، وتحديدا الساعة الثامنة والربع، على المستوطنين في القدس، وحاول الانسحاب عبر مركبته.

🛑 الجبهة الشعبية: تحيّة لأبطال الرد السريع في مدينة القدس، ونؤكّد أنّ شعبنا سينتصر بمقاومته، وعملية #القدس البطولية تجسيد لإرادة شعبنا في مواجهة العدو، ومعاقبة مجرمي الحرب على جرائمهم. — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 28, 2023

ولكن الشرطة وصلت إلى المكان واشتبكت معه حتى رمقه الأخير، وأضافت الشرطة في بيانها أن خيري تصرف بمفرده وعرف المكان وخطط للهجوم مسبقا.

وفي ذات السياق، أحد المسعفين (الإسرائيليين) في "نجمة داود الحمراء" إنه كان أول الواصلين إلى مكان الحادث، وإنه رأى الجرحى منتشرين في جميع أنحاء الشارع، ومعظمهم مصابون في المناطق العلوية.

وأضاف "لم أر مثل هذا الحادث الخطير منذ وقت طويل، رأيت الناس يهربون، وعندما وصلت كان إطلاق النار ما زال مستمرا".

كتابات الشهيد خيري علقم

كان أخر ما كتبه الشهيد خيري علقم على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، “لا تقلق سوف يعطيك ربك حتى ترضى وسوف يرضيك حتى تنسى أن هما مر عليك".

وفي أكتوبر 2021 كتب "من قال إننا نريد السلام؟ نريد حربا لا نهاية لها"، و في يونيو 2021 كتب "يمكنك التراجع لتجنب الحرب ، لكن لا تتراجع مليمترًا إذا بدأ القتال".

وفي أكتوبر 2020 كتب "القناص الصحيح في المكان المناسب خير من ألف جندي في ساحة المعركة".

كان آخر ما نشره الشهيد خيري على حسابه في فيسبوك نعيا للشهيد محمد علي، الذي استشهد برصاص الاحتلال يوم الأربعاء الماضي تزامنا مع هدم بيت الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط شمالي شرقي القدس المحتلة، كما كان لافتا أن معظم صوره الشخصية من داخل المسجد الأقصى، وحين احتفل بذكرى مولده يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قال "اللهم اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا".

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