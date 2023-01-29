فصائل المقاومة بغزة تحذّر الاحتلال من محاولة المساس بالأسرى

حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال (الإسرائيلي) من أي محاولة للمساس بالأسرى، مؤكدةً أنه سيكون لذلك تداعيات داخل السجون وخارجها.

وقالت الفصائل في بيان لها، اليوم الأحد، إن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم.

وأضافت أن هذا العدوان الفاشي والعنصري هو محاولة خبيثة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية في القدس العاصمة وحصدت أرواح المغتصبين الصهاينة.

وأكدت الفصائل أن قيام قوات الاحتلال باقتحام السجون والاعتداء على الأسرى وحرق خيامهم لن يفت في عضد أسرانا الأحرار.

وأشارت إلى أن "أسرانا الأبطال هم تاج رؤوسنا وتحريرهم على رأس أولويات المقاومة التي قطعت على نفسها وعد التحرير الذي بات قريباً بإذن الله".