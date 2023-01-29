الخليفي يستعد لخطف ساحر البرازيل

وجه مسؤولو باريس سان جيرمان أنظارهم إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف آرسنال خلال الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، معجب بقدرات جابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال.



وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن الخليفي طلب نصيحة نيمار دا سيلفا، نجم باريس، حول التعاقد مع مواطنه (مارتينيلي).



وأوضحت "لو سبورت 10" أن نيمار كان مؤيدا لرأي الخليفي بشأن ضم مارتينيلي، لكن الأنباء الأخيرة تؤكد أن اللاعب قريب من تجديد عقده مع آرسنال.



وقالت تقارير، إن مارتينيلي وصل للمرحلة الأخيرة من المفاوضات مع آرسنال بشأن التجديد، وسيوقع عقدا مع الجانرز حتى 2027.



ويقدم جابرييل موسما استثنائيا مع آرسنال، حيث ساهم بتسجيل 7 أهداف مع الجانرز، فيما صنع هدفين خلال 19 مشاركة بالبريمرليج.



يذكر أن آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.