الرسالة تطلق صفحة خاصة (مع فلسطين)

أطلقت مؤسسة الرسالة للإعلام عبر موقعها الالكتروني الرسالة نت صفحة خاصة (مع فلسطين)، بهدف تسليط الضوء بشكل مركز حول أخبار وقضايا وفعاليات دعم فلسطين دوليًا وعربيًا ومناهضة التطبيع.

وتختص صفحة (مع فلسطين) بنشر أخبار التضامن مع القضية الفلسطينية ومواجهة التطبيع ومقاطعة الاحتلال، وذلك ضمن جهود الرسالة في تعزيز الوعي بخطورة التطبيع والتركيز على القضية الفلسطينية كقضية أولى للعرب وأحرار العالم، والذي ظهر جليًا خلال مونديال قطر 2022، حيث حظيت قضية فلسطين بحضور هو الأبرز في كل مباريات وفعاليات المونديال.

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