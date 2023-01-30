"الصحة العالمية" تبقي على حالة طوارئ قصوى حيال "كورونا"

قررت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال فيروس كورونا، بعد ثلاث سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، توصيات لجنة الطوارئ حول "كورونا"، وهي لجنة خبراء اجتمعت يوم الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.

وأبلغ "غيبربيسوس" أنه من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ، حول جائحة كورونا.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني 2020، أعلنت اللجنة أن "كورونا" تمثل "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي"، بينما لم تكن قد سجّلت آنذاك خارج الصين سوى أقل من مائة إصابة من دون أي حالة وفاة.

بدوره، أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي، أن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تقترب من نهايتها.

وأوضح أن الحالات لن تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنها لا تتوقع أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى "تأثير كبير" على الوضع في أوروبا.

وتسبب "كورونا" بوفاة 6,804,491 شخصا، وإصابة أكثر من 752 مليون شخص حتى 27 كانون الثاني/يناير، بحسب المنظمة، لكن الوكالة الأممية والخبراء يتفقان على أن الأعداد في الواقع تفوق ذلك بكثير.