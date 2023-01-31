قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من الضفة الغربية والقدس، خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الشابين عماد ناصر بني عودة، ومحمود عمر بني عودة، من منزليهما في بلدة طمون، جنوبي مدينة طوباس، شمال الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب يزن حسام أبو قبيطة، عقب تفتيش منزل عائلته.

وفي القدس طالت الاعتقالات المواطنين أحمد كايد محمود ووائل سبتة، من قرية العيساوية، شمال غربي المدينة.

واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين، خلال اقتحام قرية العيساوية، أطلق خلالها الشبان الألعاب والمفرقعات النارية تجاه آليات وجنود الاحتلال.

أما في بيت لحم، فقد صادر جيش الاحتلال، فجر اليوم، مركبة فلسطينية من قرية حوسان، غرب المدينة، عقب دهم البلدة واقتحام منزل أحد المواطنين.