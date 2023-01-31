قطر تمدد الدخول ببطاقة “هيا” حتى 2024

قالت وزارة الداخلية القطرية إنها مددت صلاحية الدخول إلى البلاد ببطاقة “هيّا” التي خصصتها في السابق للمشجعين والمنظمين في كأس العالم قطر 2022، حتى 24 يناير/ كانون الثاني 2024.

وأضافت في بيان أنه يُسمح لحاملي البطاقة بالدخول إلى دولة قطر وفق شروط وضوابط محددة.

وتسمح البطاقة التي تظل سارية إلى السنة المقبلة بالدخول المتعدد إلى قطر دون دفع أي رسوم، كما تسمح باستخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.

وحددت وزارة الداخلية القطرية في بيانها عددًا من الشروط للاستفادة من البطاقة والدخول إلى دولة قطر، أولها إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء، صادر من منصة “هيا”.

وتشترط الداخلية القطرية ألا تقل صلاحية جواز سفر الزائر عن 3 أشهر، عند الدخول إلى البلد، ووجود تذكرة عودة.

كما يُشترط الحصول على تأمين صحي يغطي فترة البقاء في دولة قطر.

وتتيح بطاقة “هيا” لحامليها من الزوار وفقا لهذا التمديد، استخدام خدمة (هيّا معي) للتقديم لثلاثة من أفراد العائلة أو الأصدقاء من خلال تطبيق أو منصة هيا لزيارة الدولة.

وأفادت وزارة الداخلية القطرية أن هذه الشروط تنطبق على جميع حاملي البطاقة بفئاتها المختلفة التي كان معمولًا بها خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قد أعلنت عن إصدار أكثر من مليوني بطاقة هيَّا للجماهير لحضور فعاليات ومنافسات بطولة كأس العالم قطر.

وأتاحت بطاقة “هيّا” خلال البطولة لحامليها دخول دولة قطر دون تأشيرة وحضور مُباريات كأس العالم، كما منحت العديد من المزايا، منها المواصلات المجانية في وسائل النقل العامة والعلاج المجاني.

المصدر : الجزيرة مباشر