الصين تسعى إلى إقامة منطقة تجارة حرة مع الخليج

أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر، الاثنين، بأن الوزير الجديد تشين قانغ أبدى رغبته في تقوية الروابط الاقتصادية مع السعودية وإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن.

جاء اقتراح تشين، الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخرا، خلال محادثة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والتي قال فيها أيضا إن الصين تقدر تقديرا كبيرا دعم المملكة القوي والراسخ في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمصالح الصينية الأساسية.

وقال إنه يتعين على الجانبين توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر في الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا الفائقة.

وإلى جانب ذلك، ضغط تشين من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والخليج وبناء "منطقة التجارة الحرة بين الصين والخليج في أقرب وقت ممكن".

وقال الأمير فيصل إن السعودية تعتبر العلاقات مع الصين ركيزة أساسية للعلاقات الخارجية، وإن السعودية تحترم تماما مبدأ الصين الواحدة، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.

وكان الرئيس الصيني شي جينغبينغ زار السعودية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتقى الملك السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما شارك في "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية.