رسميًا: دولة عربية تستضيف كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء عن فوز السعودية بتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027.

وكانت قد انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ حيث تم إعلان بداية الولاية الثالثة للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي.

كما انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للفترة 2023-2027، إلى جانب رئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكانت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 بعد انسحاب أوزبكستان والهند وإيران، ومنح قطر استضافة كأس آسيا 2023.