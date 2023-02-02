التعليم بغزة تُنظّم وقفة إسنادية للأسرى والأسيرات

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة وقفة إسنادية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، خاصة ما تعرضوا له من انتهاكات خلال الفترة الأخيرة.

وتم تنفيذ الوقفة في مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات بمديرية تعليم شمال غزة بمشاركة مدير الأنشطة بالوزارة عبد الغني الشيخ ومدير تعليم الشمال جواد صالحة وشخصيات تربوية وممثلين عن الأسرى والمحررين وأولياء الأمور.

وجرى خلال الفعالية إلقاء كلمات خطابية ورفع لافتات وشعارات تُعبر عن الفخر والاعتزاز والتقدير للأسرى، كما تم إرسال رسائل للعالم تندد بالإجراءات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم في المعتقلات.