تركيا تستدعي سفراء 9 دول

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفراء 9 دول على خلفية تحذيرات أطلقتها حول وجود تهديدات أمنية في تركيا.

وبعد أن حذرت الولايات المتحدة بشأن احتمال وقوع هجمات في تركيا، أغلقت بعض البعثات الأجنبية قنصلياتها في أنقرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الخارجية استدعت سفراء بينهم دولهم علقت عمل قنصلياتها "بزعم التهديد بوقوع أعمال إرهابية في تركيا".

في وقت سابق، حذرت عدد من الدول، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، مواطنيها من زيادة مخاطر الهجمات في تركيا، وخاصة على البعثات الدبلوماسية ودور العبادة لغير المسلمين.

وكانت ألمانيا وفرنسا وهولندا من بين الدول التي أغلقت البعثات الدبلوماسية مؤقتًا لأسباب أمنية هذا الأسبوع.

من جانبها، حذرت تركيا مواطنيها من "هجمات عنصرية ومعادية للإسلام وكراهية الأجانب" في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، انفجرت قنبلة بشارع الاستقلال الحيوي في مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين، في هجوم نسبته أنقرة إلى حزب العمال الكردستاني.