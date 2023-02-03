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^200 مثال: غزة العزة

الطقس: انخفاض حاد بدرجات الحرارة

غزة- الرسالة نت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الجو اليوم الجمعة بارداً نهاراً مع حرارة دون المعدلات السنوية بنحو خمس درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو مستقر تماماً مع كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة مع ساعات الليل والفجر والصباح تصبح الأجواء أكثر برودة ويخشى من تشكل الصقيع في بعض المناطق الرياح تكون متغيرة الاتجاه.

أما يوم غدٍ السبت، فتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح، أما مع ساعات النهار فتسود أجواء باردة.

كما تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من المطر في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد.

ويسود في ساعات الليل من جديد جو شديد البرودة، فيما تكون الرياح متقلبة الاتجاه ومعتدلة الى نشطة السرعة.

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