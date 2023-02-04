تعرف على تردد قناة AEA الرياضية الجديد 2023، يتساءل محبي الرياضة عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث حسم المارد الأحمر التأهل إلى الدور المقبل، في البطولة.
ونستعرض التردد الجديد لقناة 2023 AEA المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندر، وبعض القنوات الأجنبية الناقلة للمباريات.
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
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تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
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تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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