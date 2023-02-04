الناشطة العواودة: شعبنا يرسم ملاحم في مقارعة الاحتلال بالضفة الغربية

شددت الناشطة السياسية انتصار العواودة، على أن شعبنا الفلسطيني يبدع في مقارعة الاحتلال الصهيوني في مدن الضفة الغربية ومناطقها.

وأشارت العواودة إلى أن الاحتلال يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، واستهدافه في جميع المناطق، منوهة إلى تواصل جرائم الاحتلال وتطرفه بحق الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تتمادى وتمعن في قتل الشعب الفلسطيني، مضيفة أنه "لا يوجد مستقبل للكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وهم إلى زوال".

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق أهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة، وصعّدت مؤخراً من سياسة سفك الدم الفلسطيني، إلى جانب الاعتقالات والمداهمات المستمرة.

وشهد الشهر الأول من العام الجاري استشهاد 35 فلسطينياً، بينهم 8 أطفال وسيدة مسنة، برصاص جيش الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنين.

وسجلت محافظة جنين العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية عام 2023، بواقع 20 شهيداً.

في المقابل، لا تزال المقاومة الفلسطينية تتصدى لجرائم الاحتلال، وتصعّد من عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين؛ حيث بلغت ذروتها في العملية النوعية التي وقعت قبل أيام في القدس المحتلة وأسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين.