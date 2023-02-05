رابط بث مباشر مباراة فالنسيا وجيرونا في الدوري الاسباني، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة فالنسيا وجيرونا من منافسات الدوري الاسباني، والقنوات الناقلة المجانية.
وستكون مباراة فالنسيا وجيرونا ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري الاسباني الدرجة الاولى لكرة القدم.
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بث مباراة فالنسيا وجيرونا
وسيكون وقت موعد مباراة فالنسيا وجيرونا اليوم الاحد 5 فبراير 2023 م على الساعة 15:15 مساء بتوقيت جرينيتش أي الساعة 18:15 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
والساعة 19:15 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
الموعد يقترب ⌛️— 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) February 5, 2023
من أين ستتابع المباراة؟ 🌍
🇸🇦🇪🇬🇲🇦🇩🇿🇾🇪🇹🇳🇵🇸🇦🇪
🇯🇴🇲🇷🇱🇧 🦇 🇮🇶🇰🇼🇴🇲
🇧🇭🇱🇾🇶🇦🇰🇲🇸🇾🇸🇴🇩🇯🇸🇩
ضع تعليقًا بعَلَم بلدك 🧡🖤#أمونت_فالنسيا#GironaValencia #جيرونا_فالنسيا#CORVCF | #ADNVCF pic.twitter.com/lY7y9V1l5t
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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