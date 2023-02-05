رابط بث مباشر مباراة فالنسيا وجيرونا في الدوري الاسباني، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة فالنسيا وجيرونا من منافسات الدوري الاسباني، والقنوات الناقلة المجانية.

وستكون مباراة فالنسيا وجيرونا ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري الاسباني الدرجة الاولى لكرة القدم.

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بث مباراة فالنسيا وجيرونا

وسيكون وقت موعد مباراة فالنسيا وجيرونا اليوم الاحد 5 فبراير 2023 م على الساعة 15:15 مساء بتوقيت جرينيتش أي الساعة 18:15 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والساعة 19:15 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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