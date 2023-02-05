بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة المجانية.

يدخل مانشستر سيتي المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، خلف أرسنال الذي تعثر أمام إيفرتون ورصيده 50 نقطة حاليًا.

ولديه مباراة مؤجلة، فيما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

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بث مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

من أي بلد ستشاهد مواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام اليوم؟ 🌎#السيتي pic.twitter.com/91GRm5NOgK — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 5, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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