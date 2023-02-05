بث مباشر مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي.. يلا شوت مباراة إنتر ضد ميلان، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي، والقنوات الناقلة المجانية.

وتقام المباراة على ملعب "جوزيبي مياتزا"، سيكون عشاق الكرة الإيطالية على موعد مع مباراة "ديربي الغضب" بين الإنتر وميلان، بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.

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بث مباراة إنتر ضد ميلان

تقام مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد 5 فبراير 2023، وتنطلق مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

لمشاهدة المباراة "اضغط هنا".

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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