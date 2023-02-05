الاحتلال يصادق على إنشاء مستوطنة جديدة في (غلاف غزة)

صادقت حكومة الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الأحد، على إنشاء مستوطنة جديدة في غلاف غزة.

وبحسب موقع 0404 العبري، بعد موافقة وتوصية اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء التابعة لحكومة العدو، سيتم إنشاء مستوطنة جديدة تُسمى "حنون" على أراضي المجلس الإقليمي "سدوت هنيفيف" شرق "كيبوتس سعد" وستضم حوالي 500 عائلة من المستوطنين.

وقال وزير جيش العدو "يوآف جالانت" الذي بادر بصفته وزير البناء والاستيطان سابقاً إلى إقامة المستوطنة مع رئيس المجلس "تامير عيدان"، في ختام اجتماع مجلس الوزراء: "إن إقامة مستوطنة جديدة في غلاف غزة، هو التحقيق العملي للرؤية الصهيونية".

وأضاف أن "تعزيز الاستيطان في النقب وغلاف غزة في هذا الوقت يحمل رسالة واضحة وهي أننا في مواجهة التهديدات في المنطقة نزرع ونؤسس ونستوطن".