فيروس النوروفيروس عند الأطفال.. الأعراض وطريقة المواجهة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن النوروفيروس هو فيروس شديد العدوى ينتشر خلال فصل الشتاء في أماكن التجمعات كالمدارس ورياض الأطفال، ويهاجم الأطفال بصفة خاصة.
وأوضحت الرابطة، أن النوروفيروس يهاجم الجهاز الهضمي للطفل، ومن أعراض الإصابة به: الغثيان والقيء الغزير، والإسهال المائي الشديد، وآلام وتقلصات البطن، بالإضافة إلى الحمى والصداع، وآلام الأطراف، والهزال والإعياء والضعف العام.
وأشارت الرابطة إلى أن القيء والإسهال يتسببان في فقدان الجسم للسوائل خلال فترة زمنية قصيرة، ومعها الأملاح الحيوية (الكهارل)، مما يرفع خطر إصابة الطفل بالجفاف، الذي قد يشكل خطرا على حياته.
ويمكن الاستدلال على إصابة الطفل بالجفاف، من خلال ملاحظة بعض الأعراض، مثل: العطش الشديد، وجفاف الأغشية المخاطية، وعدم التبول أو قلة التبول، واللون الأصفر الداكن للبول، وفقدان الوزن السريع. وتستلزم هذه الأعراض استشارة الطبيب على وجه السرعة.
وللحيلولة دون تعرض الطفل للجفاف، ينبغي تعويض الجسم بشرب السوائل على نحو كاف، مع تناول الأطعمة الخفيفة على المعدة.
المصدر : الألمانية