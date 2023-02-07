أجرى البنك الوطني الإسلامي اليوم السحب السادس على شقة العمر في برنامج وفر واربح بالحلال حيث جرى السحب في مقر البنك فرع الشمال، بحضور لجنة السحب على جوائز التوفير وعدد من مدراء دوائر الإدارة العامة ذوي العلاقة.

وكان "سعيد الحظ" الفائز بشقة العمر هو المتعامل اياد عمران محمد نصر المدخر لدى فرع الشمال، وقد تم تسليم الجائزة للفائز الذي عبر عن سعادته البالغة وشكره الجزيل للبنك الوطني الإسلامي لما يقدمه من جوائز عديدة وخدمات مصرفية متميزة لكافة عملائه.

بدوره أعرب أ. كمال رمضان الآغا مدير عام البنك عن سعادته بتقديم العديد من الجوائز في برنامج التوفير ضمن حملة وفر واربح بالحلال، وأكد أن البنك مستمر في العمل على الاهتمام بعملائه ومكافأتهم وستكون فرص الفوز متاحة لجميع المتعاملين الذين لديهم حسابات توفير لدى البنك، كما شكر عملاء البنك على ثقتهم المتواصلة بالبنك متمنين أن نكون عند حسن ظنهم.

وأوضح أ. عبد الرحمن أبو جهل مسئول العلاقات العامة أن البنك يقدم جوائز قيمة ومتنوعة على مدار العام، تتمثل بجائزة يومية 100 دولار لكل فائز، جائزة شهرية بقيمة 500 دولار، وجائزة كبرى كل 6 شهور عبارة عن شقة العمر ومن الجدير بالذكر أن هذا هو السحب السادس على شقة العمر في برنامج "وفر واربح بالحلال " ويدخل السحب كل المشتركين بالبرنامج الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج.