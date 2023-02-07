بحر يعزي رئيسي البرلمانين التركي والسوري بضحايا الزلزال

بعث رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د. أحمد بحر، برقيتين منفصلتين لرئيسي البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ومجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، معزيًا بضحايا الكارثة الأليمة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأعرب د. بحر في برقيتيه عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعبين التركي والسوري الشقيقين وذوي الضحايا جراء هذا المصاب الجلل، داعياً الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

وتمنى د. بحر الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين والمتضررين، وأن يتعافى البلدان من آثار الكارثة، وأن يحفظ الله شعبيهما الشقيقين من كل سوء.