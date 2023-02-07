تعرف على سبب وفاة الطبيبة أثير السبهان في السعودية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة طبيبة الطوارئ في السعودية الدكتورة أثير السبهان.

وأعلنت مصادر سعودية، ومغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي وفاة طبيبة الطوارئ السعودية أثير السبهان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 07 فبراير 2023.

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وفاة الطبيبة أثير السبهان

تصدر اسم "أثير السبهان" ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية، عقب الإعلان عن وفاتها.

وذلك على إثر التفاعل الكبير الذي ترحّم عليها، وداعين الله أن يغفر لها، ويرحمها، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبشأن سبب وفاة أثير السبهان، فقد أفادت مصادر صحفية، ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أثير السبهان توفيت إثر أزمة صحية مفاجئة لازمتها.

من هي أثير السبهان

أثير السبهان هي طبيبة سعودية تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

لاقت أثير السبهان سمعة حسنة بين زميلاتها وجميع من كانوا بالمستشفى وخارجه، وذلك على إثر مواقفها، وحسن خلقها، وتعاملها الحسن.

توفيت أثير السبهان، صباح اليوم الثلاثاء 06 فبراير 2023، إثر أزمة صحية.

نعي مغردون لأثير السبهان

كتبت زميلة الطبيبة أثير عبر صفحتها الشخصية تويتر "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقها لمحزنون. فجعنا اليوم بخبر وفاة زميلة الدفعة ذات القلب الطيب والعمل المخلص، طبيبة الطوارئ أثير السبهان، اللهم أرحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وأربط على قلوب أهلها وأحبابها، واجعل علمها وعملها في الطب شفيعًا لها.

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقها لمحزونون.

فجعنا اليوم بخبر وفاة زميلة الدفعة ذات القلب الطيب والعمل المخلص، طبيبة الطوارئ #أثير_السبهان …

اللهم أرحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وأربط على قلوب أهلها وأحبابها، واجعل علمها وعملها في الطب شفيعًا لها. — د. ديمة العتيق (@Deemah_Atq) February 7, 2023

وكتب آخر"لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحم أثير السبهان، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وارحمها برحمتك واربط على قلوب اهلها واحبتها".

لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحم #أثير_السبهان ، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وارحمها برحمتك واربط على قلوب اهلها واحبتها — بشاير حمد الموسى (@bashayer0) February 7, 2023

وكتب آخر: " فجعت بخبر وفاة زميلتنا الدكتورة أثير السبهان الله يغفر لها ويرحمها ويتقبلها قبولا حسنا ويجعل كل ما قدمته من علم وعمل في ميزان حسناتها ويلهم أهلها الصبر" .

#اثير_السبهان

فجعت بخبر وفاة زميلتنا الدكتوره أثير السبهان الله يغفر لها ويرحمها ويتقبلها قبولا حسنا ويجعل كل ما قدمته من علم وعمل في ميزان حسناتها ويلهم أهلها الصبر . — Dr.Am🌝🌝na (@dr_aMOONa2030) February 7, 2023

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