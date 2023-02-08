تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الأهلي

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على التشكيل المتوقع لريال مدريد، استعدادا لمواجهة الأهلي المصري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة في المغرب.

ويعاني ريال مدريد من غياب 6 نجوم بسبب الإصابة: حارس المرمى تيبو كورتوا وكريم بنزيما وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز وإيدر ميليتاو وإيدين هازارد.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيعتمد على التشكيلة الآتية ضد الأهلي:

حارس المرمى: أندري لونين.

الدفاع: كارفاخال، ناتشو، ألابا، كامافينجا.

الوسط: تشواميني، كروس، ومودريتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، ورودريجو جويس.

ويتأهب ريال مدريد لتصحيح مساره في ظل تراجع الأداء والنتائج، وآخرها الهزيمة في الليجا ضد ريال مايوركا 0-1.

ويأمل الميرنجي أن يتخطى عقبة الأهلي في نصف النهائي، ليستعيد خدمات كورتوا وبنزيما بالتحديد في النهائي من أجل الفوز باللقب.

وتأهل الهلال السعودي للنهائي أمس بعد فوزه 3-2 على فلامنجو البرازيلي.