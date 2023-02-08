هنية يصل إلى القاهرة على رأس وفد قيادي من حماس

وصل قبل قليل الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول العديد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويضم الوفد كلًا من الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والأستاذ خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، ود. خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والمهندس روحي مشتهى عضو المكتب السياسي للحركة.

وسوف يبحث الوفد مع القيادة المصرية الإجراءات الخطيرة التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد الإرهاب تجاه شعبنا وعمليات الاغتيال بحق المواطنين، وحالة الحصار في القطاع، وسبل التعامل مع هذه التطورات وما تخطط له حكومة المتطرفين الحالية في تل أبيب.