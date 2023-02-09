الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أئمة المساجد والخطباء في جميع مساجد محافظات القطاع إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على أرواح ضحايا الزلزال الكارثي في سوريا وتركيا، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع السوء والكوارث عن كل بلاد المسلمين والعالم.

وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، الخطباء خلال خطبة الجمعة بتذكير الناس بوحدة المسلمين، وأنهم كالجسد الواحد، وأن واجب الأخوة يفرض علينا وعلى أبناء شعبنا المسارعة لإغاثة الأشقاء المنكوبين في سوريا وتركيا.

وأعربت عن خالص عزائها وتضامنها مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك في هذه الكارثة الأليمة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

ودعت الوزارة الله عز وجل أن يحفظ سوريا وتركيا وشعبيهما من كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.