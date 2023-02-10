ريال مدريد وأنشيلوتي .. تحديد موعد الفراق

نفى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ما تردد بشأن اتفاق الطرفين على تولي المدرب الإيطالي مهمة قيادة منتخب السيليساو.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أنشيلوتي ملتزم تماما بعقده مع النادي الملكي، والذي يستمر حتى صيف 2024.

وأضافت أن “كارليتو” شخص محترف للغاية، وهو ما أظهره لأكثر من 40 عاما، لافتة إلى أن خياره الأول والوحيد هو الاستمرار مع الميرنجي.

وزادت: “رغم وجود عرض حقيقي من البرازيل لأنشيلوتي، إلا أنه يركز ويريد أن يصبح بطل العالم مرة أخرى مع ريال مدريد، من خلال الفوز بكأس العالم للأندية، بجانب التتويج مجددا بالدوري والأبطال”.

وتابعت: “عقد (كارليتو) مع الريال لن يمثل أي عقبة أمام رحيله، وفي الوقت الحالي لم يظهر أي من الطرفين (الريال وأنشيلوتي)، إشارات على الرغبة في إنهاء العقد”.

وختمت: “يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، سيكون حاسما في مشوار أنشيلوتي كمدير فني للريال”.