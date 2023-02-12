أمير قطر يتوجه رفقة وفد رسمي إلى تركيا

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدوحة صباح اليوم متوجها إلى تركيا، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، ويرافق أمير قطر وفد رسمي.

وكان أمير قطر وجه بتسيير جسر جوي لدعم تركيا، وكذلك تخصيص 10 آلاف منزل متنقل للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا فجر الاثنين الماضي.

وتبرع أمير قطر أمس الأول الجمعة بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وبلغ حجم التبرعات لحملة "سند وعون" القطرية أمس الأول الجمعة 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) في يومها الأول عبر تلفزيون قطر الرسمي لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

حملة المساعدات

وتستمر حملة جمع المساعدات لصالح متضرري زلزال تركيا، التي تلقى إقبالا كبيرا من القطريين والمقيمين في قطر، حيث يقدمون مساعداتهم العينية إلى معهد يونس أمرة الثقافي أو المدرسة التركية في العاصمة الدوحة، تمهيدا لإرسالها للمناطق المنكوبة.

وتقوم الفرق الميدانية التابعة لجمعية "قطر الخيرية" بتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة على المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بالتزامن مع إطلاقها حملة إغاثية عاجلة بعنوان "أغيثوا متضرري زلزال تركيا وسوريا".

ويشارك فريق للبحث والإنقاذ من قطر في جهود إنقاذ ضحايا الزلزال، وتمكن الفريق قبل أيام من انتشال ناجين من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)